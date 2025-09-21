Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico reuniendo a miles en plazas y locales

San Juan – Bad Bunny cerró este sábado en el Coliseo de Puerto Rico su residencia musical ‘No me quiero ir de aquí: Una más’, con una función adicional -la 31- convirtiendo la misma en una fiesta de pueblo, y que fue transmitida en plazas, cines y locales de la isla a través de la plataforma Amazon Music.

La presentación y retransmisión coincidió con los ocho años del paso del devastador huracán María sobre Puerto Rico, y que en aquel entonces -2017- dejó a toda la isla a oscuras por la caída total del servicio eléctrico, el cual aún intenta recuperarse por interrupciones casi a diario.

Bad Bunny arrancó el espectáculo tal y como lo había hecho en sus pasadas treinta presentaciones, con su nuevo sencillo, ‘Alambre Púa’, en el que se destacan los barriles del ritmo autóctono puertorriqueño de la bomba, seguido de ‘Ketu Tecré’, ‘El Clúb’, ‘La Santa’, ‘Pitorro de Coco’, ‘El Apagón’ y ‘Weltita’ con el grupo Chuwi.

El protagonista de la noche continuó la velada especial con ‘Kloufrens’, ‘Bokete’, ‘Si Estuviésemos Juntos’, ‘Ni Bien Ni Mal’, ‘Amorfoda’ y ‘Turista’.

Luego de esto, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, prosiguió el concierto desde ‘La casita’, inspirada en una construcción típica de la isla, y ubicada en el arena del coliseo sanjuanero.

Desde allí, Bad Bunny interpretó ‘Nuevayol’, ‘Tití Me Preguntó’, ‘Neverita’, ‘Si Veo a Tu Mamá’, ‘La Romana’ y ‘Perfumito Nuevo’ junto a la cantante boricua Rainao, para luego dar sus primeras declaraciones.

«Ustedes tienen la responsabilidad de la noche, porque todo el que esté aquí y sea boricua, tiene que hacerse sentir. Donde quiera que vamos, nos hacemos sentir. Así que hay que mantener la energía de un boricua, toda la noche. No nos vamos a quitar. Y nos están viendo el mundo entero. ¿Ustedes lo saben, verdad?», dijo Bad Bunny.

«Por treinta noches estuvieron visitándonos y mucha gente en el mundo entero ya vieron lo que era PR. Pero esta noche van a verlo de verdad. Así que, gracias por estar aquí. Vamos a pasarla bien», agregó Bad Bunny, para entonces seguir el concierto con ‘Voy a Llevarte Pa’ PR’.

En el techo de ‘La casita’ se presentaron también Dei V para interpretar ‘Veldá’, y Jowell y Randy y Ñengo Flow, para un popurrí de temas de reguetón, entre ellos, ‘Safaera’.

Ñengo Flow, por su parte, lució una camiseta con la palabra Puerto Rico y el número 4.645, el total de muertos en la isla causado por el paso del huracán María, según un estudio publicado en 2018.

Tras este acto, se unieron también los otros reguetoneros boricuas De La Ghetto y Arcángel, una de las estrellas que le dio una de las primeras oportunidades a Bad Bunny para elevarlo al estrellato mundial.

Luego de esta parte de puro reguetón, llegó a la presentación el grupo puertorriqueño de plena Los Pleneros de la Cresta para interpretar varias canciones, entre ellas, ‘Café con Ron’, que grabaron junto a Bad Bunny en su disco ‘DTMF’.

Bad Bunny continuó la velada con los temas de salsa ‘Baile Inolvidable’ y ‘La Mudanza’, aunque la parte más sentimental de este momento fue cuando entró Marc Anthony a cantar ‘Preciosa’, uno de los temas mas emblemáticos de Puerto Rico, y concluyendo el concierto con ‘Debí Tirar Más Fotos’.

El espectáculo, a su vez, se proyectó en cientos de pantallas y televisores en numerosos locales y plazas en la isla a través de la plataforma de Amazon Music, entre ellas, Distrito T-Mobile, en San Juan, donde al menos 2.000 personas se congregaron para formar parte de la histórica noche.

El concierto estuvo disponible gratis a nivel mundial en la aplicación de Amazon Music y en el canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic), y también por Prime Video para todos los clientes de Amazon.

Según un estudio difundido por la firma Gaither International, la residencia dejó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares, una cifra muy superior a los 377 millones que había pronosticado un análisis previo.

De esta manera, Bad Bunny concluye una histórica residencia musical -la primera en Puerto Rico- y a la que acudieron personalidades y figuras de calibre mundial como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Penélope Cruz, Javier Bardem, Benicio del Toro, Paco León, Lin-Manuel Miranda, Tito Trinidad, Piculín Ortiz, entre otros.

Tras concluir esta residencia, Bad Bunny se prepara para su nueva gira mundial, ‘Debí Tirar Más Fotos’, que arrancará los días 21 y 22 de noviembre en República Dominicana, y continuará por Latinoamérica, Europa y Asia, dejando fuera a Estados Unidos por la situación de los migrantes, admitió el propio artista.

La gira se supone que culmine el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica. EFE