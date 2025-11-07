Bad Bunny, con seis nominaciones, el latino más destacado en los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.).- Bad Bunny se hizo este viernes con seis nominaciones a los Premios Grammy: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.
En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Raw Alejandro, por ‘Cosa nuestra’; Andrés Cepeda, por ‘Bogotá Delux’; Karol G, por ‘Tropicoqueta’; ‘Natalia Lafourcade por ‘Cancionera’, y Alejandro Sanz con ‘¿Y ahora qué?’.
Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bud Bunny con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, J Balvin, por ‘Mixteip’; Sagrado Feid, por ‘FERXXO VOL X’; Nicki Nicole, por ‘Naiki’; Trueno, por ‘EUB DELUXE’ y Yandel, por ‘SINFÓNICO (en vivo)’
En la categoría de mejor álbum de rock alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ‘ASTROPICAL’; Paco Hermoso, por ‘PAPOTA CA7RIEL; Los Wizzars, por ALGORHYTHM, y Fito Páez por ‘Novela’.
Al mejor álbum de música mexicana aspiran por ‘Mala Mía’ Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con ‘Y lo que viene’. Completan la lista Paola Jara, por ‘Sin rodeos’; Carín León por ‘Palabra de To’s (Seca) y Bobby Pulido por ‘Bobby Pulido & Friends por ‘Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (en vivo)’.
‘Fotografías’, de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; ‘Raíces’, de Gloria Estefan; ‘Clásicos 1.0’, del Grupo Niche; ‘Bingo’, de Alain Pérez, y ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’, de Gilberto Santa Rosa optarán al mejor álbum latino tropical.
En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena vista social club, y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a un Grammy en la categoría de compendio clásico y mejor interpretación coral. EFE/ir