Bach cree que un alto el fuego en Ucrania «podría influir» en readmisión de atletas rusos

Madrid – El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo este viernes que un hipotético alto el fuego en Ucrania «podría influir» en la situación de los deportistas rusos, actualmente excluidos de las competiciones, siempre que hubiese entre las partes en conflicto un acuerdo sobre «el estatus» de las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, en las que el Comité Olímpico Ruso (COR) se apropió de organismos deportivos ucranianos.

«La decisión (de readmitir al COR) no depende de la guerra, porque si fuera así tendríamos que suspender a cincuenta o a cien comités en el mundo», afirmó el dirigente alemán. «Somos políticamente neutrales, pero la primera condición para la participación de Rusia es que cumpla las reglas. La pelota está en su tejado».

«Un alto el fuego podría tener influencia si ese resultado afectase al estatus de esas regiones de Ucrania y quedase de alguna manera definido, bajo un acuerdo», dijo. «No puedo ya hablar en nombre del COI, pero si el alto el fuego o, mejor, la paz, incluyese un acuerdo sobre esas provincias, creo que lo aceptaríamos plenamente».

Bach hizo estas declaraciones en una teleconferencia de prensa para hacer balance de su mandato, que concluirá en junio, aunque ya el próximo 20 de marzo se elegirá a su sucesor.

Rusia ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza del COI durante los 12 años de presidencia de Bach, primero por el dopaje y luego por la guerra de Ucrania. Solo un puñado de deportistas rusos, que fueron declarados neutrales, pudieron participar en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Thomas Bach se refirió también a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, país que acogerá los próximos Juegos de verano, en 2028 en Los Ángeles.

«No veo que el COI esté bajo ninguna presión política», dijo. El próximo presidente del COI deberá «confiar en el apoyo de Trump a los Juegos de Los Ángeles».

«Los Juegos se adjudicaron durante su primer mandato (2017), él es un promotor de ellos, le gusta el deporte», afirmó Bach, que destacó que «hay una buena relación entre el comité organizador de los Juegos y la administración Trump».

El boxeo, más cerca de su inclusión en el programa de Los Ángeles 2028

El COI concedió la semana pasada el reconocimiento provisional a World Boxing, la nueva federación internacional que se hará cargo del boxeo olímpico tras la inhabilitación de la IBA por corrupción. Pero no todas las federaciones nacionales, entre ellas la española, se han desvinculado de esta.

En las próximas semanas, anunció Bach, se reunirá la Comisión del Programa Olímpico «para hacer una proposición sobre el programa de los Juegos de Los Ángeles», edición en la que el boxeo no está de momento admitido.

«Dependiendo de lo que se decida en esa reunión, puede conducir a un voto en la Sesión del COI relativo a la inclusión del boxeo en los Juegos de Los Ángeles», dijo.

Y sobre las federaciones remisas a acogerse a World Boxing, fue categórico: «Solo los comités olímpicos nacionales pueden nominar a los boxeadores que van a los Juegos. Tendrán que acudir a las federaciones nacionales reconocidas, que será suficiente para tener el reconocimiento del COI. De lo contrario…. será una pena para sus boxeadores».

Una crisis tras otra

Los siete candidatos a suceder a Thomas Bach coinciden mayoritariamente en sus programas en la necesidad de dar más poder a la asamblea del COI, lo que puede entenderse como una crítica al abogado germano por haber tomado decisiones sin contar con el pleno.

«Puedo entenderlo», afirmó Bach, que se refirió a las sucesivas crisis vividas en los últimos años por el olimpismo (pandemia, Rusia, Corea del Norte…), que exigían soluciones rápidas.

«Teníamos que reaccionar, no podíamos espera a que se reuniera la Sesión para saber qué pensaba. No había oportunidad. Pero en lugar de convocar a la asamblea, hemos mantenido consultas con todos los miembros. Ayer me reuní con 200 deportistas de todo el mundo; la Comisión Ejecutiva se ha reunido con una frecuencia como mínimo mensual, a veces semanal…», sostuvo el presidente.

Sobre la difícil decisión de aplazar un año los Juegos de Tokio 2020 debido a la pandemia, hace ahora cinco años, Bach aseguró que nunca se consideró cancelarlos definitivamente.

«Nuestra obligación no es cancelar, sino organizar, y dar a los deportistas la oportunidad de brillar», dijo.

«La suspensión habría sido mucho más fácil. Teníamos un seguro de cancelación, podríamos haberlo ejecutado y seguir adelante, pero nunca fue una opción. Habríamos traicionado a una generación de deportistas. Organizar los Juegos (en 2021) no solo fue apreciado por los deportistas, sino por todo el mundo, que fue consciente de nuestra resiliencia», comentó.

Bach admitió que, en este momento, se siente «muy relajado y aliviado» porque no tiene «un problema existencial relacionado con los Juegos Olímpicos o el Movimiento Olímpico», pero añadió: «Cuando uno es candidato a presidente del COI, no lo es para convertirse en presidente, sino para hacer una contribución. Luego llegan los restos, las oportunidades… y disfrutas de todo ello».

«Mi lema ha sido ‘cambia o serás cambiado'», recordó.

«Quizá a veces he ido muy rápido, para llegar antes a la curva, y hubiera sido mejor esperar un mes más, o dos… o cinco. En general, creo que las cosas han funcionado. Quizás en algunas decisiones he creído demasiado y demasiado tiempo en la buena naturaleza de las personas», admitió Bach.

«Mi planteamiento en el olimpismo y en la vida es que cada éxito conlleva una responsabilidad. Nuestro éxito se basa en la credibilidad. Tenemos que asumir responsabilidades, no podemos pensar que el cambio climático es cosa de otros. Nuestra misión es unir al mundo en torno al deporte», señaló.

«Hay algo de verdad en que el Movimiento Olímpico está siempre en crisis, en el sentido de que nuestro trabajo nunca está terminado. París fue un éxito pero ya es historia», dijo el presidente.

«En el deporte tampoco somos santos. Siempre habrá gente que quiera hacer trampas (…). Pero ha habido un enorme progreso en el buen gobierno, en la paridad…», afirmó.

En la víspera del Día de la Mujer, Bach recordó que en la asamblea olímpica hay un 42 % de mujeres. Y sobre el hecho de solo figure una (Kirsty Coventry) entre los siete candidatos a presidir el COI, apuntó: «Cualquiera de esas 42 % de mujeres se hubiera podido presentar. Que solo se haya presentado una puede interpretarse de distintas maneras».

«El COI ha hecho un avance enorme en cuanto a paridad de género, estamos en el buen camino, pero no es el caso en los comités olímpicos nacionales y en muchas federaciones», reconoció. EFE