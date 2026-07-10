BAC respalda el turismo y la cultura hondureña con su participación en Guacamaya Fest y Gracias Convoca 2026

Tegucigalpa — En el marco de sus 50 años en Honduras, BAC continúa acompañando iniciativas que fortalecen la identidad nacional, dinamizan el turismo interno y generan oportunidades para las economías locales. Como parte de este compromiso, la institución financiera estuvo presente en dos de los encuentros culturales más emblemáticos del país: Guacamaya Fest 2026, celebrado del 26 al 28 de junio en Copán Ruinas, y el Festival Internacional del Arte y la Cultura Gracias Convoca 2026, realizado del 1 al 4 de julio en Gracias, Lempira.

La participación de BAC en estos espacios forma parte de una visión sostenida de apoyo al turismo hondureño, impulsada por más de 20 años a través de una estrategia integral en alianza con CANATURH y el Instituto Hondureño de Turismo. Este acompañamiento ha incluido: la señalización de destinos turísticos, la comercialización de la tarjeta de crédito descubre Honduras, la instalación de agencias y cajeros automáticos en puntos estratégicos, así como la facilitación de medios de pago innovadores para pymes, comercios y emprendedores vinculados al sector.

Guacamaya Fest, organizado por la cámara de turismo de Copán Ruinas celebró su décima edición con una agenda que puso en valor la riqueza natural, cultural y turística del destino. Uno de los momentos más significativos fue la decimotercera liberación de 12 guacamayas rojas criadas en el Centro de Incubación y Crianza Asistida de PRO-ALAS, alcanzando un total de 143 aves en libertad en el Valle de Copán desde el inicio del proyecto en 2011.

Días después, Gracias, Lempira, se convirtió en punto de encuentro para el arte, la música, la gastronomía y la cultura con la decimotercera edición del Festival Internacional del Arte y la Cultura Gracias Convoca 2026, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El festival reunió a más de 200 artistas nacionales e internacionales en 156 actividades y convocó a una asistencia estimada de entre 25,000 y 30,000 visitantes, consolidándose como una plataforma clave para proyectar el talento hondureño y fortalecer el turismo en el occidente del país, actividades organizadas por la Cámara de Turismo de Gracias.

En esta edición, la plataforma Conciertos BAC se sumó a la experiencia con la presentación de la banda argentina Los Pericos, encargada del concierto de cierre realizado el sábado 4 de julio en el Fuerte San Cristóbal. Con ello, BAC acercó a sus clientes a una vivencia cultural de alto valor, al tiempo que contribuyó a fortalecer la oferta de entretenimiento, turismo y consumo local en uno de los escenarios más representativos de Gracias.

«Cumplir 50 años en Honduras nos compromete aún más con el país. El entretenimiento y la cultura dinamizan el turismo interno y las economías locales, y con Conciertos BAC y el respaldo a festivales como Guacamaya Fest buscamos que nuestros clientes vivan estas experiencias mientras contribuimos al desarrollo de Copán Ruinas y Gracias, Lempira», expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC.

Tanto Guacamaya Fest como Gracias Convoca generaron un movimiento positivo en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y emprendimientos locales, evidenciando el impacto que la cultura y el entretenimiento tienen como motores de desarrollo económico y social en las comunidades.