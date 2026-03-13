BAC refuerza su compromiso con las pyme de América Central a través de Pyme Positiva

Tegucigalpa – BAC continúa reconociendo el impacto que generan las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Central a través del evento Pyme Positiva, una iniciativa que busca visibilizar a los emprendimientos que, desde sus comunidades, impulsan el desarrollo económico, social y ambiental de la región.

Por cuarto año consecutivo, BAC reconoció la trayectoria de una pyme destacada en cada uno de los países donde opera, mediante el Reconocimiento Pyme Positiva. Las empresas reconocidas se han desarrollado con el respaldo de BAC y se distinguen por promover valores económicos, sociales y ambientales, generando un impacto positivo y sostenible en sus comunidades.

“Hoy BAC acompaña a más de 270 mil micro, pequeñas y medianas empresas en toda la región, y los resultados del crecimiento del segmento reflejan la confianza de las pymes en un modelo de apoyo cercano, personalizado y enfocado en generar prosperidad compartida”, señaló Jaime Compte, Vicepresidente Corporativo Senior de Banca Personas & Medios de Pago de BAC Shared Services, al destacar el alcance y la solidez del ecosistema pyme impulsado por la organización.

Ejecutivos regionales de BAC junto al ganador del concurso Pyme Positiva regional.

En esta cuarta edición de Pyme Positiva, celebrada el 12 de marzo en Tela, Honduras, BAC puso en alto las historias inspiradoras de seis pymes de América Central, resaltando la capacidad de resiliencia, innovación y crecimiento de las y los emprendedores, así como su aporte al desarrollo económico, social y ambiental de la región.

Las pymes reconocidas fueron Xocolatl (Guatemala); Desechos Especializados de Honduras (Honduras); SSAI Ingenieros (El Salvador); Asados Doña Tania (Nicaragua); Inversiones Hermanos Leitón Sánchez (Costa Rica); y Orgánica Store (Panamá). La selección consideró criterios como una historia ejemplar e inspiradora, el aporte positivo a la sociedad y al ambiente, así como la innovación tecnológica y la diversificación del negocio.