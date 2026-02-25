BAC realiza el lanzamiento de la séptima edición del Programa de Mentorías Mujeres BAC

Tegucigalpa– BAC Honduras en alianza con UNITEC, anunció el lanzamiento de la séptima edición del Programa de Mentorías Mujeres BAC, siendo la iniciativa de fortalecimiento empresarial femenino más grande del país. El programa busca impulsar el crecimiento de mujeres emprendedoras empresarias a través de formación especializada, mentorías y acceso a soluciones financieras diseñadas para ellas.

La séptima edición reafirma su visión estratégica al avanzar con claridad y propósito en dos etapas que fortalecen su impacto y proyección durante 4 meses, el programa impulsará la colaboración entre capacitadores, mentores y participantes, alineando estrategias empresariales con las mejores prácticas del sector.

BAC, alineado al propósito de triple valor positivo de generar prosperidad a las comunidades que sirve, afirma su compromiso con las hondureñas por medio del programa de mentorías Mujeres BAC, cuyo objetivo radica en capacitar a mujeres empresarias en temas que impulsarán su negocio a un siguiente nivel, aprovechando su potencial de liderazgo y habilidades gerenciales para transformar sus vidas y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Los requisitos para ser parte del Programa de Mentorías Mujeres BAC son: ser hondureña mayor de edad, ser propietaria o representante legal de su empresa alineada a la industria, comercio, servicios, etc legalmente constituida con más de 1 año de operación y que generar 2 o más empleos.

“Bajo nuestra estrategia de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos, en BAC promovemos el crecimiento personal y profesional de las hondureñas mediante herramientas y programas diseñados para ellas. Me complace brindar innovadoras oportunidades para las participantes que serán parte de nuestro Programa de Mentorías Mujeres BAC, el cual, junto a aliados estratégicos como UNITEC, ofreceremos capacitaciones para hacer crecer sus empresas y mejorar su calidad de vida como líderes de hogar y mujeres de negocios.” comentó Valeria Ríos Vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Honduras.

Destacó que con esta edición se reafirma el compromiso de acompañar a las emprendedoras en cada etapa de su crecimiento. Desde espacios de formación y asesorías especializadas hasta herramientas que impulsan la innovación.

Las aprendices empresarias tendrán acceso a los siguientes beneficios:

-Cursos de fortalecimiento empresarial con un nuevo esquema, diseñado según la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra cada empresa.

-Impartida por colaboradores BAC, en temas estratégicos. Acceso exclusivo a la plataforma “Finanzas Positivas”, con contenido educativo y herramientas de planificación financiera.

-Portafolio ampliado de soluciones financieras con impacto positivo.

– Inscripción gratuita, abierta a todas las empresarias a nivel nacional e incluso si no están legalmente constituidas.

En la segunda etapa las mujeres podrán optar a:

-Capacitaciones impartidas por catedráticos de Unitec, como habilidades blandas, transformación digital, modelos de negocio, marketing digital y finanzas.

– Mentorías personalizadas con colaboradores expertos de BAC, enfocadas en áreas clave para el desarrollo empresarial.

-Asesorías en bancarización e inclusión financiera, con acceso a productos y servicios diseñados para mujeres empresarias.

-Capital de trabajo, Tres empresarias destacadas recibirán el premio de capital de trabajo “Mujeres BAC”.

-Participación en ferias de emprendimiento “Mujeres BAC”, brindando visibilidad y oportunidades de negocios.

Los premios serán distribuidos de la siguiente manera:

· Primer lugar: L 180,000.00

· Segundo Lugar: L 100,000.00

· Tercer lugar: L 60,000.00

Por su parte, la designada presidencial, Maria Antonieta Mejia expresó el compromiso de impulsar a las mujeres hondureñas a emprender.

“Las mujeres hondureñas deben de seguir creciendo, cuando una mujer avanza avanzamos todas, hoy en nombre del Presidente Nasry Asfura quien cree que la mujer debe de seguir creciendo invita a todas a seguir con estas iniciativas e impulsar las políticas públicas para fortalecer a las mujeres”, apuntó.

“Para UNITEC es de gran satisfacción ser un aliado estratégico de esta iniciativa orientada a fortalecer el empoderamiento y liderazgo de la mujer hondureña, quien es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las familias, instituciones y la sociedad”, dijo Roxana Espinal, Vicerrectora de Vinculación Institucional

Las inscripciones para poder ser parte del programa estarán habilitadas del 25 de febrero al 24 de marzo. IR