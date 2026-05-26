BAC reafirma su liderazgo regional como referente en Reputación y ESG en Centroamérica y República Dominicana

Tegucigalpa – BAC se ubicó entre las empresas con mejor desempeño reputacional de Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con los resultados del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), que evalúa la percepción de las principales empresas de la región por primera vez el ranking regional ESGel puesto #3. Asimismo, BAC es el #1 en el sector bancario regional en Reputación y ESG, reflejando una gestión consistente, responsable y alineada con los más altos estándares que los caracteriza.

-El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) presentó su ranking regional.

-BAC alcanzó el puesto #1 en Reputación Corporativa y el puesto #1 en ESG en el sector bancario a nivel regional.

-BAC se consolida como referente en confianza, integridad y gestión responsable.

“La reputación se construye todos los días, a partir de decisiones coherentes con nuestros valores y de una relación cercana y transparente con nuestros clientes, comunidades y otros públicos, pero también desde dentro, desde la cultura y el liderazgo. En BAC, entendemos la reputación como un compromiso permanente con hacer banca de forma responsable y sostenible”, señaló María Inés Solís Quirós, Directora Corporativa de Relaciones Públicas de BAC Shared Services.

Este reconocimiento refleja el trabajo de BAC, guiado por sus valores de integridad, excelencia y pasión, así como su propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve. A través de una cultura organizacional sólida y del talento de sus equipos, BAC ha fortalecido la confianza de más de 6 millones de clientes en la región.

Como parte de su enfoque estratégico, BAC impulsa su estrategia de Triple Valor, que integra de manera transversal la sostenibilidad económica, social y ambiental en cada iniciativa, asegurando que el crecimiento del negocio contribuya al desarrollo de las comunidades donde opera y a una gestión alineada con los más altos estándares ESG.

“La medición de la reputación, a través de MERCO, permite a las empresas contar con una evaluación independiente, rigurosa y multistakeholder sobre cómo son percibidas por sus distintos públicos. Este ejercicio facilita la identificación de fortalezas y el seguimiento a la consistencia de la gestión en torno a valores como la transparencia, la ética y la responsabilidad. Al ofrecer información objetiva y comparable, MERCO se convierte en un insumo estratégico que contribuye a fortalecer la relación con los públicos, consolidar la confianza y apoyar una toma de decisiones más informada y alineada con la visión de las organizaciones”, indicó José María San Segundo Encinar, CEO de MERCO.

MERCO es el monitor de referencia en Iberoamérica, con presencia en múltiples países desde el año 2000. Su metodología multistakeholder se basa en diversas evaluaciones y fuentes de información, lo que permite una medición rigurosa e independiente de la reputación corporativa.