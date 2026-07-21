BAC presenta: The Future Of Digital 2026 “IA Orquestada: el nuevo poder”

Tegucigalpa, -. BAC Honduras presenta The Future Of Digital 2026: “IA Orquestada: el nuevo poder”, un encuentro regional que reunirá a expertos, empresas, líderes, PYMES, emprendedores, startups y profesionales para analizar cómo la inteligencia artificial, los datos y la automatización están transformando los negocios.

–Los clientes BAC contarán con beneficios exclusivos para participar.

La iniciativa fue presentada oficialmente en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) por BAC, con el apoyo de Televicentro/Emisoras Unidas y bajo la organización de IdeaWorks International. The Future Of Digital 2026 se realizará el 13 de agosto de 2026, en el Hotel Plaza Juan Carlos, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La jornada incluirá conferencias, panel de expertos y espacios de aprendizaje con especialistas internacionales y locales.

Con este espacio, BAC reafirma su liderazgo regional en innovación financiera y su rol como aliado del desarrollo empresarial de Honduras y la región, acercando conocimiento, herramientas y conexiones de valor al ecosistema digital.

La agenda abordará inteligencia artificial aplicada, automatización, marketing digital, performance marketing, Agentic AI, Anteligencia Artificial aplicada al crédito, hipotecas, real estate, aplicada en las economías emergentes, la ciencia del comportamiento, AI en Gemini y Copilot, AI y la ciberseguridad y el estudio de usos de la inteligencia artificial en Honduras.

Tras presentarse en 2025 como la primera Expo Digital de Centroamérica, The Future Of Digital regresa con una segunda edición enfocada en el impacto de la inteligencia artificial orquestada en la toma de decisiones y la competitividad empresarial.

“En BAC creemos que la innovación cobra sentido cuando genera oportunidades concretas para las personas y las empresas. Como banco líder en innovación a nivel regional, impulsamos espacios que acercan conocimiento, conexiones y herramientas para fortalecer la competitividad y crecer de manera sostenible”, expresó Valeria Ríos, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

“En Ideaworks nuestra apuesta es por la digitalización como motor para el desarrollo económico de Centroamérica, The Future of Digital es el movimiento digital que ponemos a disposición de las mipymes para que a través de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se conviertan en empresas eficientes, operaciones fuertes, sólidas, con la visión de expansión cuidando la experiencia de sus clientes” comentó Raúl Ramírez, Presidente de Ideaworks International en Centroamérica.

“Desde el COHEP consideramos fundamental que las empresas hondureñas, especialmente las MiPymes, tengan acceso a espacios de formación y actualización sobre las nuevas tecnologías. The Future Of Digital 2026 contribuirá a comprender cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden mejorar la productividad, fortalecer la competitividad y generar nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial del país”, expresó Armando Urtecho López, Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Los clientes BAC podrán acceder a un 10% de descuento al inscribirse con tarjetas BAC. También tendrán la opción de utilizar Extra y Cuotas al 0% hasta por tres meses, así como redimir Puntos BAC. Los boletos están disponibles en www.eticket.hn.

Con The Future Of Digital 2026, BAC fortalece su compromiso de conectar a la región con las tendencias que impulsan el futuro de los negocios y de reimaginar la banca para generar prosperidad.EFE/ir