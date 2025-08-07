BAC lanza la sexta edición de su campaña “Disfrutar para Salvar” a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer

Tegucigalpa – BAC, bajo su estrategia de triple valor lanza la sexta edición de su campaña “Disfrutar para Salvar”, una iniciativa que une gastronomía y solidaridad a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

El banco por más de tres décadas ha acompañado a la fundación con distintas iniciativas solidarias para incentivar la recaudación como ser conciertos benéficos, campañas especiales, cargos automáticos y la plataforma Yo Me Uno. En esta nueva edición, la campaña invita a disfrutar y compartir, con la convicción de que una reunión con familia o amigos en un restaurante, también pueden convertirse en un acto de esperanza.

Del 5 de agosto al 5 de septiembre, los clientes de BAC reciben 20% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito o débito en más de 35 restaurantes aliados a nivel nacional, al comprar cupones en mipromo.com o de inmediato en el restaurante. Por cada transacción en los restaurantes participantes, la institución financiera estará apadrinando a un niño por dos meses.

“En BAC trabajamos con el firme propósito de generar prosperidad en las comunidades que servimos, impactando de manera positiva en la sociedad. Por ello nos llena de emoción apoyar nuevamente a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer en esta 6ta edición de nuestra emblemática campaña Disfrutar para Salvar. Invitamos a todo el público a participar de esta promoción, ya que entre más transacciones se realicen, más pacientes serán beneficiados con tratamiento médico, alimentación y estadía, tanto para ellos como para sus familias. Agradecemos profundamente a los comercios que se han sumado a esta noble causa”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Directivos y damas voluntarias de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, pacientes y ejecutivos BAC.

“Agradecemos profundamente a BAC por seguir caminando a nuestro lado, y a cada restaurante aliado que vuelve a decir presente con su solidaridad y compromiso. Su apoyo sostiene a nuestras familias en los momentos más difíciles y les recuerda que no están solos. Invitamos a todas las personas a ser parte de esta campaña, porque gracias a su participación, nuestros niños pueden recibir atención integral, totalmente gratuita, durante su tratamiento contra el cáncer.”, compartió Nubia de Zuniga, Presidenta de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

Los restaurantes participantes son los siguientes:

Tegucigalpa: Café Honoré, Café Montecarlo, Club Mostaza, Criollos, Hacienda Real, Juliana Chicken, La Crepería, La Marquesa, La Placita de Susy, Melt, Mi Pasta, Nichas Burger, Nour Café Bistro, Olivo y Vino, Pisco, Plaza Robles, Pollo Supremo, Il Padrino Portal del Bosque, Ruby Tuesday, Tacología, Terceto Xcala, The Market de Hotel Real InterContinental, Tres Puntos, Usami, Vento Hn y Winspot.

San Pedro Sula: Azize Deli & Cocina Árabe, Cactus, Clementina Ristorante, Froots, Garden Court del Hotel Hilton, La Marguerita Bistro, Los Alamitos, Oki Poki y Teto´s Café

Danlí: La Condesa