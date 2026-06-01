BAC lanza campaña “Si soy Pyme, soy BAC” para fortalecer su compromiso con el sector empresarial en Honduras 

Tegucigalpa – BAC presentó su nueva campaña “Si soy Pyme, soy BAC”, una iniciativa que reafirma su compromiso de acompañar a las pequeñas y medianas empresas hondureñas en cada etapa de su desarrollo, reconociendo su papel clave en la economía y su capacidad de transformar comunidades.

Este sector se distingue por su impulso al desarrollo del país y alineado con el propósito de generar prosperidad en las comunidades que sirve la campaña busca visibilizar ese espíritu empresarial que apoya a los negocios, crea oportunidades y progreso en Honduras y la región.

Durante 50 años, BAC ha acompañado este recorrido, siendo testigo de cómo una idea se convierte en empresa, cómo un emprendimiento se consolida y cómo muchos negocios llegan a ser referentes en sus comunidades. Actualmente, el banco apoya a más de 270 mil Pymes en la región, brindándoles acceso a soluciones financieras, herramientas digitales y programas de formación que fortalecen su competitividad y sostenibilidad.

“Las Pymes no solo representan una parte fundamental de la economía, son el motor que dinamiza nuestras comunidades. En BAC entendemos que detrás de cada negocio hay una historia de esfuerzo y determinación, por eso trabajamos para ofrecer soluciones financieras que respondan a sus necesidades y los acompañamos en cada paso de su evolución» expresó Melissa Stefan, Vicepresidente de Banca de Empresas BAC Honduras.

Equipo pyme de BAC Honduras.

Con esta campaña, la institución financiera invita a las Pymes a reconocerse como protagonistas del desarrollo, a sentirse respaldadas y a continuar creciendo con el respaldo de un aliado estratégico.

Las empresas interesadas pueden conocer más en www.baccredomatic.com⁠, o acercarse a su agencia BAC más cercana o contactar a un ejecutivo de negocios para recibir asesoría personalizada.