BAC Honduras y Mastercard impulsan el ecosistema de negocios con exitosas jornadas de Conexión Empresarial

Tegucigalpa – Como parte de su estrategia regional y su compromiso con el desarrollo económico y el impulso del ecosistema empresarial, BAC Honduras, en alianza con Mastercard, llevó a cabo una serie de jornadas llamadas Conexión Empresarial en tres ciudades clave del país: La Ceiba, Comayagua y Siguatepeque.

Esta iniciativa, desarrollada de forma consecutiva durante los últimos tres años en diversos polos de desarrollo del interior del país, busca fortalecer a los empresarios de estas zonas, a través de espacios de formación, colaboración y generación de oportunidades por medio de las innovadoras soluciones financieras que ofrece BAC.

A lo largo de este año, cada encuentro brindó a los participantes una experiencia enriquecedora centrada en el desarrollo de capacidades gerenciales, el acceso a nuevas redes comerciales y networking, afianzando las relaciones entre los representantes de cada empresa participante.

Como parte del programa, se ofrecieron dos charlas orientadas al crecimiento estratégico de los asistentes, impartidas por expertos:

– Del Negocio Tradicional al Éxito Digital

– Competencias Clave en Inteligencia Artificial para Emprendedores

Además, el equipo multidisciplinario de BAC comprometido con ofrecer atención cercana y personalizada compartió con los asistentes soluciones financieras diseñadas para el sector empresarial, como Leasing, Finanzas Verdes, múltiples medios de pago, Pyme Store, instrumentos de ahorro y la oferta turística de la agencia de viajes Geotours.

“En BAC estamos presente en cada momento de la vida de las personas. Por más de cuatro décadas hemos sido un aliado estratégico de las Pymes, acompañándolas en el cumplimiento de sus metas, proporcionándoles soluciones financieras personalizadas, acceso a herramientas innovadoras y espacios de formación como estas jornadas, que promueven la colaboración entre sectores y refuerzan nuestro propósito de generar prosperidad en las comunidades que servimos”, expresó Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras.

La institución financiera continuará impulsando iniciativas de este tipo en distintos puntos del país, reafirmando su respaldo al sector Pyme, motor clave para el desarrollo económico y social de Honduras y la región.