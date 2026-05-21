BAC Honduras y DEG suscriben facilidad por USD 50 millones para impulsar el financiamiento sostenible

Tegucigalpa – BAC Honduras y DEG suscribieron un préstamo senior por USD 50 millones, con un plazo de cinco años, para fortalecer el financiamiento sostenible en Honduras.

-La facilidad a cinco años ampliará el financiamiento sostenible en sectores estratégicos de la economía hondureña.

-DEG brindará Servicios de Asistencia Técnica para fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de BAC Honduras.

La facilidad permitirá a BAC Honduras escalar inversiones sostenibles y ampliar el acceso a financiamiento para pymes y empresas que operan en sectores estratégicos como energías renovables, infraestructura sostenible, industrias productivas y cadenas de valor generadoras de empleo.

La transacción consolida la estrategia de BAC de profundizar el financiamiento sostenible, fortalecer el desarrollo del sector privado y contribuir al crecimiento económico de largo plazo en el país.

Ejecutivos de BAC Honduras y DEG.

Adicionalmente al financiamiento, DEG brindará Servicios de Asistencia Técnica para implementar un plan de acción orientado a robustecer el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de BAC Honduras, alineándolo con estándares internacionales y mejores prácticas de mercado.

Esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo sostenible, la resiliencia del sector privado y la expansión de las finanzas responsables en Honduras.