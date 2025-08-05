BAC Honduras y BID Invest fortalecen el financiamiento al comercio para pymes hondureñas a través de una alianza estratégica

Tegucigalpa – Como primer paso de esta alianza, Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras, y James Scriven, CEO de BID Invest, suscribieron una operación en el marco del Programa de Facilitación de Financiamiento al Comercio (TFFP). Esta transacción representa la primera exposición de BID Invest con BAC Honduras a través de este programa.

Esta nueva línea mejorará el acceso a financiamiento de corto plazo para pequeñas y medianas empresas (pymes) involucradas en el comercio internacional en Honduras. La colaboración entre BAC Honduras, subsidiaria de BAC, el grupo financiero líder en Centroamérica, y BID Invest busca ampliar la disponibilidad de productos de financiamiento al comercio, y proporcionar liquidez y capital de trabajo esenciales para microempresas y pymes.

El equipo del BAC Y del BID Invest.

Se espera que esta iniciativa genere nuevas oportunidades y promueva una mayor inclusión y resiliencia en el sector empresarial hondureño.

La operación coincide con el vigésimo aniversario del TFFP, un programa de BID Invest para fortalecer el acceso regional al financiamiento del comercio global.