BAC Honduras realiza primer encuentro nacional de voluntarios, destacando el talento de su equipo

Tegucigalpa – Bajo su estrategia de Triple Valor, BAC Honduras llevó a cabo su primer encuentro de voluntarios a nivel nacional, un espacio que reconoció y potenció el talento de sus colaboradores, quienes se convierten en agentes de cambio en sus comunidades.

El evento incluyó la clausura de la Certificación de Voluntarios Líderes, un programa de más de 36 horas de formación, en el cual los participantes recibieron formación en varios temas y desarrollaron habilidades como:

Liderazgo en comunicación

Transformación social y acción ambiental

Además, pusieron en práctica lo aprendido a través de jornadas de voluntariados de educación financiera; ambientales, como: reforestación y limpieza de playas; comunitarios: como entrega de víveres, entre otras acciones que han desarrollado en diferentes comunidades del país.

“En BAC creemos en el talento de nuestro equipo y en su capacidad de generar impacto positivo. Juntos, reimaginamos la banca y como muestra de ello están nuestros programas de voluntariado, que en promedio aportan más de 5,000 horas anuales de apoyo y permiten que cada colaborador ponga en acción sus destrezas y pasiones, contribuyendo al bienestar de la sociedad hondureña”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Con iniciativas como esta, BAC reafirma su compromiso de generar prosperidad e impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país. En Honduras, la institución cuenta más de 3,700 Personas BAC, lo cual dinamiza el crecimiento económico y promueve una cultura de sostenibilidad que trasciende desde la banca hasta las comunidades.