BAC Honduras realiza graduación y premiación de sexta edición de Mentorías Mujeres BAC

Tegucigalpa – Con el compromiso de aportar triple valor y promover una banca más inclusiva, BAC Honduras, en alianza con la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), llevó a cabo la graduación y la premiación de la sexta edición del programa Mentorías Mujeres BAC.

«En BAC estamos comprometidos con una banca más equitativa, ofreciendo a las empresarias herramientas para crecer. Está sexta edición del programa afianza el impacto en el fortalecimiento de sus negocios, con capacitación y soluciones de vanguardia. El trabajo que hemos realizamos a lo largo de estas ediciones, en alianza con UNITEC, se alinea con nuestro propósito de generar prosperidad en las comunidades que servimos», destacó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

En su versión 3.0, Mentorías Mujeres BAC evolucionó para ofrecer una experiencia más integral y adaptada a las necesidades actuales de las emprendedoras, con capacitaciones en habilidades blandas, transformación digital, modelos de negocio, marketing digital y finanzas.

Además, como elemento diferenciador las participantes recibieron mentorías personalizadas con colaboradores de BAC, asesoría para la inclusión financiera, el acceso a soluciones financieras diseñadas para mujeres empresarias y las oportunidades de optar a capital semilla y participar en ferias de emprendimiento Mujeres BAC.

Tras una rigurosa evaluación de sus planes de inversión, un jurado conformado por altos ejecutivos de BAC seleccionó a las tres ganadoras de esta edición, quienes recibirán capital semilla para fortalecer sus negocios:

Adriana Rivera (Adriana Rivera Nails Studio), Eliana Cerna (Baroque) y Francis Mejía (Le Trazos Creative), resultaron ganadoras del primer, segundo y tercer lugar respectivamente.

La convocatoria, realizada en marzo de 2025, atrajo a más de mil 200 mujeres a nivel nacional. De ellas, 100 empresarias fueron seleccionadas para el proceso y 68 llegaron al paso final de la graduación.

En esta edición, el programa sumó más de mil 650 horas de formación, acceso a medios de pago digitales con beneficios exclusivos, y asesoría especializada en marca y legalización de empresas, entre otros

El programa Mujeres BAC continúa consolidándose como una plataforma única para impulsar la excelencia empresarial y el empoderamiento de la mujer, contribuyendo al desarrollo económico y social de Honduras.