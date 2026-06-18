BAC entrega el tercer y último millón de lempiras de la promoción “La Pregunta del Millón”

Tegucigalpa – BAC entregó el tercer y último premio de un millón de lempiras de su promoción “La Pregunta del Millón”, con el que cierra una campaña que durante casi seis meses impulsó el ahorro y la educación financiera entre los hondureños.

–¿Qué harías si el próximo ganador fueras tú?

El afortunado ganador es Luis Triminio, cliente que recibió el premio tras incrementar sus ahorros en BAC. Su historia refleja como el hábito constante del ahorro puede transformar la realidad financiera de las familias hondureñas.

Con esta tercera entrega, BAC concluye una promoción que distribuyó en total tres millones de lempiras (L. 3,000,000.00) entre tres clientes hondureños, reafirmando su compromiso con el bienestar financiero y la inclusión bancaria.

La promoción estuvo vigente del 10 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2026, dirigida a clientes mayores de 21 años, persona natural, que ahorraron en cualquiera de las cuentas BAC participantes, en lempiras y dólares, diseñadas con beneficios específicos para responder a las distintas necesidades de los ahorrantes: desde quienes inician el hábito hasta quienes buscan hacer crecer su patrimonio.

La dinámica permitió acumular boletos electrónicos de la siguiente manera:

Al abrir una cuenta BAC 100% digital, el cliente recibió 5 boletos electrónicos.

Por cada L. 500 de incremento en el saldo promedio mensual, obtuvo 1 boleto adicional.

“En BAC, año a año creamos promociones pensadas en cubrir las necesidades de nuestros clientes e impulsar el hábito del ahorro. Con este tercer premio cerramos un ciclo muy especial: tres familias hondureñas verán transformada su realidad financiera y, con 50 años acompañando a los hondureños, reafirmamos que en BAC valoramos tus ahorros. Los invitamos a continuar fortaleciendo su hábito del ahorro junto a nosotros”, señaló Valeria Ríos, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Este compromiso se ve reflejado en reconocimientos recientes de Merco: #1 en Reputación Empresas 2025 y en Responsabilidad ESG en Honduras, así como líder en el Top of Mind del país, consolidando una reputación construida con hechos, consistencia y confianza.

BAC se posiciona como referente de la cuenta de ahorro moderna y de fácil acceso, respaldado por una amplia red de servicios que incluye banca móvil, agencias, cajeros automáticos y agentes Rapibac, así como soluciones financieras diseñadas para el bienestar económico de los hondureños.

Para más información, visite www.baccredomatic.com o los perfiles oficiales de BAC Honduras en redes sociales.