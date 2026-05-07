BAC consolida su impacto en Honduras y la región a través de su Estrategia de Triple Valor

Tegucigalpa- BAC Honduras⁠ presentó su Informe Anual Integrado 2025, en el que destacó los avances alcanzados a través de su estrategia de “Triple Valor”, enfocada en generar impacto económico, social y ambiental en Honduras y la región centroamericana.

La institución financiera aseguró que su modelo de negocio busca impulsar el progreso no solo mediante resultados financieros, sino también a través de acciones que beneficien a las personas, las empresas y el país.

Según el informe, más del 95 % de las transacciones del banco se realizan actualmente de forma digital, lo que ha permitido transformar la experiencia financiera de más de 4.4 millones de usuarios en Centroamérica.

La entidad indicó que sus plataformas digitales han fortalecido la seguridad, rapidez y facilidad de acceso a los servicios bancarios.

La institución señaló además que mantiene el ecosistema de pagos más robusto de la región, cuyo volumen transaccional representa más del 55 % del Producto Interno Bruto de Centroamérica y el 67 % del PIB de Honduras. Con ello, BAC reafirma su liderazgo regional en innovación financiera y transformación digital.

En materia de apoyo al sector productivo, el banco destacó su papel como aliado estratégico de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

A través de soluciones financieras, procesos de digitalización, programas de capacitación y herramientas tecnológicas como Pyme Store, la entidad busca fortalecer el emprendimiento y la producción local.

El informe también resalta las acciones impulsadas en el área de finanzas sostenibles. BAC explicó que ha desarrollado programas de inversión orientados a empresas con prácticas responsables mediante su propuesta de Finanzas Verdes, promoviendo proyectos que generen impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Asimismo, la entidad financiera informó que ha fortalecido programas de inclusión económica, entre ellos Mujeres BAC, iniciativa que brinda soluciones financieras, capacitación y acompañamiento a negocios liderados por mujeres. De acuerdo con los datos presentados, más de 30 mil mujeres han sido beneficiadas con este programa en Honduras y la región.

En el ámbito ambiental, el banco destacó iniciativas como la ampliación de la Ruta Eléctrica Centroamericana y diversas acciones encaminadas a reducir tanto la huella ambiental propia como la de sus clientes. Estas medidas forman parte de la estrategia corporativa de sostenibilidad impulsada por la institución.

El documento detalla además que la cartera de financiamiento con impacto ambiental y social pasó del 6 % al 12 % entre 2022 y 2025, reflejando un crecimiento sostenido en inversiones responsables. Paralelamente, más de 4,100 personas participaron en actividades de voluntariado que sumaron 17,165 horas de trabajo comunitario.

El presidente ejecutivo de BAC Honduras, Carlos Handal, afirmó que la entidad continúa trabajando para construir una banca más cercana, ágil, digital e innovadora. Destacó además el compromiso de los más de 20 mil colaboradores de la organización en la región para impulsar soluciones financieras integrales y sostenibles.

Con estos resultados, BAC aseguró que consolida su liderazgo regional al demostrar que es posible combinar innovación, sostenibilidad e impacto social dentro del sistema financiero. La institución reiteró que su propósito es continuar promoviendo prosperidad compartida y apoyar el desarrollo económico y social de Honduras y Centroamérica. IR

Puedes conocer el Informe Anual Integrado aquí: https://www.baccredomatic.com/sites/default/files/2026-04/ABR_INFORME%20BIC%202025_ESPANOL_BAC_V10%201.pdf