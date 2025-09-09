AZUNOSA celebra 51 años impulsando desarrollo y empleo en el Valle de Sula

El Progreso, Yoro – Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA), uno de los pilares de la industria azucarera en Honduras, conmemora este mes su 51 aniversario de operaciones en el corazón del Valle de Sula. Desde sus inicios en 1974, AZUNOSA ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más influyentes y comprometidas con el desarrollo económico del país.

A lo largo de estas cinco décadas, AZUNOSA ha alcanzado numerosos hitos que han marcado su trayectoria. Entre los más significativos se encuentra la realización de su primera zafra en 1978, que marcó el comienzo de su contribución al sector azucarero hondureño y en 2014, se convirtió en el primer ingenio en Centroamérica en obtener la certificación Bonsucro, un reconocimiento global a sus prácticas sostenibles.

Como pilar económico y social, la empresa genera 3,000 empleos directos y 18,000 indirectos, impactando positivamente a comunidades vecinas. “Estamos celebrando 51 años en el Valle de Sula, generando empleo y desarrollo, pero también cumpliendo un rol de vecino y buena sociedad”, expresó Nelson Merino, gerente de Asuntos Corporativos de AZUNOSA.

La compañía reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de la región. AZUNOSA no solo produce azúcar de alta calidad, sino que también impulsa iniciativas sociales y ambientales. Su programa Vecinos AZUNOSA atiende a poblaciones afectadas por la vulnerabilidad del río Ulúa, que, aunque bendice con fertilidad, representa un riesgo de inundaciones.

“Somos un pilar fundamental en la generación de empleo en El Progreso, trabajamos en 14 municipios para mitigar estos desafíos”, afirmó Merino. La empresa invierte en programas de mitigación y apoyo comunitario, fortaleciendo su rol como aliado estratégico.

“A lo largo de cinco décadas, AZUNOSA impulsa programas sociales enfocados en comunidad, educación y salud, desde brigadas médicas hasta la reparación de bordos, entrega de insumos médicos, material educativo a escolares, Cajitas de Nena a madres que dan a luz en centros asistenciales, raciones de alimentos, entre otros, la empresa demuestra su compromiso con el bienestar colectivo. subrayó Nelson Merino.

Con 51 años de trayectoria, AZUNOSA sigue siendo un símbolo de progreso, sostenibilidad y solidaridad en Honduras.