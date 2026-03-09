Azucareros hacen uso eficiente del agua en Honduras

Tegucigalpa – En Honduras la agroindustria azucarera continúa avanzando en la adopción de prácticas orientadas a la sostenibilidad y cuidado ambiental, incorporando tecnología y métodos que permiten un uso más eficiente de los recursos naturales.

Uno de los avances más relevantes son las lagunas de captación de aguas lluvia, que han permitido al sector almacenar alrededor de 34 millones de metros cúbicos de agua destinados al riego de los cultivos durante época de verano. Implementando así tecnología de punta como el riego por goteo, actualmente utilizado en el 40 % de las áreas propias. Este sistema contribuye a optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia en los procesos productivos.

En paralelo, la agroindustria ha logrado reutilizar el 100 % de sus aguas residuales, un paso importante en la gestión responsable del recurso hídrico. Este proceso se realiza bajo una normativa nacional adoptada por el sector, posicionándolo como uno de los pioneros en el país en este tipo de prácticas.

El sector también ha incorporado herramientas tecnológicas que fortalecen el manejo de los cultivos, como la agricultura de precisión mediante fertirriego, el control biológico de plagas, la georreferenciación topográfica y el uso de drones para monitoreo agrícola.

“Hacemos buen uso del agua con sistemas más eficientes y participamos en programas de reforestación y conservación ambiental, sumado a ello, invertimos en proyectos de investigación e innovación sostenible” informó el Abogado Gerardo J. Guillén, Director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras – APAH.

Con estas iniciativas, la agroindustria azucarera busca fortalecer una producción cada vez más eficiente y responsable con el entorno natural.