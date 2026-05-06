Ayuda en Acción: «Las políticas migratorias restrictivas hacen la migración más peligrosa»

Naciones Unidas.– Las políticas migratorias restrictivas no frenan los flujos de personas «sino que los hacen más peligrosos y menos gestionables», advierte a EFE Pablo Uribe, responsable de Migraciones de Ayuda en Acción, en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), que se celebra esta semana en la ONU.

Uribe subraya que el actual contexto político muestra una «preocupante regresión» en el enfoque de derechos respecto a evaluaciones anteriores del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018, y alerta de que el cierre de vías legales empuja a los migrantes a «rutas cada vez más arriesgadas».

«Cuando no existen vías regulares, lo que vemos sobre el terreno es un aumento del riesgo para la integridad de las personas migrantes: más exposición a redes de trata y tráfico, más violencia, especialmente contra mujeres, separaciones familiares e incluso muertes», explica.

Uribe se muestra crítico con el endurecimiento de las políticas en EE. UU., donde el debate migratorio se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cree que las medidas orientadas a disuadir o expulsar a migrantes pueden tener un efecto contraproducente también desde el punto de vista económico.

«Un país que no quiera revitalizar su fuerza laboral es un país que no va a generar riqueza», afirma, y agrega que «expulsar o intimidar a la población migrante es, en términos económicos, pegarse un tiro en el pie».

Recentrar el debate migratorio

Uribe insiste en que la migración debe entenderse como «un factor que contribuye a ampliar la capacidad productiva de las economías».

«Mantener a los migrantes en situaciones de irregularidad o vulnerabilidad laboral limita tanto su potencial como el de los mercados de trabajo en los países de acogida», indica.

También destaca el impacto de estas políticas en los países de origen, particularmente a través de las remesas, que constituyen una fuente clave de ingresos para millones de familias.

«Una comunidad migrante que vive con miedo, que no puede trabajar o moverse libremente, es una comunidad que envía menos remesas», argumenta, lo que «afecta directamente a la reducción de la pobreza y al acceso a educación o salud en los países de origen».

El experto alerta sobre «los altos costes de envío de dinero», que siguen siendo «un obstáculo estructural» para maximizar el impacto de estos flujos, pese a los compromisos internacionales para reducirlos.

Como solución, defiende que se debe reabrir el debate sobre la migración «desde una perspectiva basada en evidencia y derechos humanos», frente a lo que califica como «la proliferación de narrativas negativas con muy poco sustento empírico».

«Necesitamos recentrar el debate y entender que la migración es un fenómeno natural, histórico y necesario tanto para los países de origen como para los de destino», asevera.

Desmontar el «efecto llamada»

Uribe rechaza el argumento del llamado «efecto llamada», frecuente en el debate político en países como España, al considerar que «está ampliamente desmontado por la evidencia».

Según explica, las políticas de regularización actúan como mecanismos para «corregir situaciones de irregularidad creadas por sistemas restrictivos» y no generan un aumento descontrolado de las llegadas.

«No estamos hablando de amnistías, sino de instrumentos de gobernanza migratoria que tienen sentido desde el punto de vista económico y de derechos», señala, al tiempo que lamenta que este tipo de medidas sean cada vez más la excepción y no la norma.

El FEMI, que se celebra cada cuatro años, reúne hasta este viernes a gobiernos y organizaciones en la sede de la ONU en Nueva York para evaluar los avances y desafíos en la implementación del pacto migratorio global, en un momento marcado por crecientes tensiones políticas en torno a la migración en distintas regiones del mundo.

«Estamos aquí esta semana para recordar a los Estados sus obligaciones internacionales y para asegurar que los derechos humanos estén en el centro de las políticas migratorias», afirmó Uribe. EFE/ir