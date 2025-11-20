Axiom prueba con éxito los trajes espaciales que llevarán los astronautas en Artemis III

Miami (EEUU) – La compañía de vuelos espaciales tripulados Axiom Space anunció este jueves que completó con éxito una de las primeras pruebas para sus trajes espaciales, que serán los que empleen los astronautas que viajen a la Luna durante la misión Artemis III.

La prueba tuvo lugar en el Laboratorio de Protección Ambiental Aeroespacial (AEPL) de la empresa de ingeniería KBR, en San Antonio (Texas), y evaluó «el rendimiento térmico del traje espacial y los materiales avanzados en temperaturas extremas en el vacío del espacio», indicó en un comunicado Axiom Space.

Esta fue la primera probatura de los trajes espaciales en estas condiciones, que simulan el ambiente que los astronautas se encontrarán en el polo sur de la Luna. La misión Artemis III de la NASA prevé el regreso del ser humano después de cinco décadas y está prevista para no antes de 2027.

«Era fundamental evaluar el rendimiento térmico de los nuevos materiales incorporados al diseño del traje y comprobar cómo su avanzada protección permitirá a los astronautas trabajar en el polo sur lunar y en las regiones permanentemente sombreadas de la Luna durante al menos dos horas», dijo el director general de actividades extravehiculares de Axiom Space, Russell Ralston.

Los trajes fueron testados sin personas en su interior, aunque se espera que la complejidad de las pruebas aumente a medida que Axiom Space y la NASA avancen hacia la fase de calificación.

«El equipo ha completado la primera prueba con dos trajes en el Laboratorio de Flotabilidad Neutra (NBL) de la NASA, está finalizando las pruebas de integración en el NBL y ha acumulado más de 700 horas de vuelo presurizado con tripulación en el traje espacial; el AxEMU se encuentra actualmente en la fase crítica de diseño», destacó la empresa espacial.

El Laboratorio de Protección Ambiental Aeroespacial es precisamente el lugar donde los astronautas del programa Apolo, el último que envió humanos a la Luna, se entrenaron para sus misiones.

El programa Artemis ha sufrido múltiples retrasos con respecto a su plan inicial de enviar humanos a la Luna en 2024. Su primera misión, Artemis I, consistió en un vuelo de prueba no tripulado para probar los sistemas de exploración espacial de la NASA que fue lanzado al espacio en noviembre de 2022.

Artemis II, que enviará astronautas a la órbita lunar, está programada para 2026. EFE