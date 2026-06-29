Avizoran operación de liberación de propiedades invadidas a nivel nacional

Tegucigalpa – El abogado Ramiro Medina advirtió este lunes que se realizarán operaciones de liberación de propiedades que están invadidas a nivel nacional.

Medina comentó que estas operaciones de liberación de propiedades invadidas se debe a la aprobación y aplicación de la Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, que declara de prioridad nacional la protección de las actividades agrícolas, ganaderas, energéticas, turísticas y la protección de tierras ancestrales indígenas.

“La liberación masiva de propiedades viene a nivel de país porque son fiscales y jueces de jurisdicción nacional y no será aquel proceso tedioso”, dijo el profesional del derecho.

Comentó que la iniciativa entró en vigencia el 26 de junio, y que el fin de semana se registró la primera liberación de una propiedad en el departamento de Choluteca.

El profesional del derecho indicó que se liberarán de manera masiva propiedades de las ramas alimentarias y productivas a nivel nacional, especialmente los cultivos de palma africana y caña de azúcar.

Sobre las invasiones a producciones de palma africana, señaló que la liberación de propiedades será masiva en el departamento de Colón.

Explicó que primero se enfocará en la liberación de propiedades dedicadas a la producción, y luego se dedicará a la parte urbana.

Medina lamentó que haya propiedades que llevan 10 años en posesión ilegal de terceros y expedientes que datan desde el 2008, causando que el Estado no haya podido resarcir daño a las familias afectadas.

Concluyó que el objetivo de la liberación de propiedades es devolverlas a la persona natural o jurídica y que no esté en manos del crimen organizado que utiliza a los campesinos. AG