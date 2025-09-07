Avizoran crisis en la producción de maíz, frijol y arroz por prolongada sequía

Tegucigalpa – A causa de que las lluvias debieron iniciar la primera quincena de agosto, pero no sucedió, los productores no se han arriesgado a sembrar y eso puede provocar una crisis en la producción de maíz, frijol y arroz en Honduras.

Así lo señaló este fin de semana el exdirector de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Guillermo Cerritos.

El experto vaticinó que gran parte de estos granos básicos deberán ser importados, en el caso del arroz dijo que hasta un 90 % del consumo nacional se deberá comprar en el extranjero.

Explicó que Honduras debe entre el 15 de agosto y 15 de septiembre realizar la siembra para la cosecha de postrera, pero a causa de la falta de lluvias, los productores aún no inician a sembrar.

Aunque las lluvias inicien ahora, ya existe una irregularidad, por lo que consecuentemente habrá una afectación, concluyó. (RO)