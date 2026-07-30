Avión Presidencial se encuentra en revisión antes de llevarlo a México: ministro de Defensa

Tegucigalpa – El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, manifestó este jueves que el Avión Presidencial se encuentra actualmente en revisión antes de traspasarlo a la empresa mexicana que lo adquirió.

Señaló que la Dirección de Bienes del Estado de la Secretaría de Finanzas está revisando los aspectos técnicos para dárselo a la empresa mexicana.

“Está revisando los últimos datos técnicos para ponerlo a punto y llevárselo a México el Avión Presidencial”, dijo a periodistas.

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Cabe recordar que la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría adquirió el Avión Presidencial por un precio de 137 millones 776 mil 390 lempiras a través de una subasta.

En otro tema, fue consultado por el requerimiento fiscal en contra del exministro de Defensa, Roosevelt Hernández, dijo que en su último año de administración ocurrió días convulsos.

Opinó que el requerimiento fiscal es una intención del Estado de ir buscando la verdad e ir aclarando responsabilidades.

También reflexionó que este requerimiento enseña que se debe respetar a la prensa, ser condescendientes y pacientes porque estos cargos nos someten al escrutinio público. AG