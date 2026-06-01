Avión presidencial es invendible por irregularidades, reafirma exdirector de Bienes del Estado

Tegucigalpa- El exdirector ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Alonso Sosa, afirmó que el avión presidencial no puede ser vendido debido a irregularidades en su documentación e inconsistencias detectadas desde su incorporación.

Sosa aseguró que el proceso de incorporación de la aeronave presenta vacíos legales y documentales, lo que impediría su avalúo y posterior comercialización. “No se podía vender definitivamente porque se estaría cometiendo un delito”, añadió.

El exfuncionario cuestionó además las intenciones del gobierno actual que ha planteado su venta, señalando que no existiría sustento documental suficiente para llevar a cabo dicha operación.

“Entonces la pregunta es, ¿Cómo lo van a vender? ¿Cómo lo van a subastar? ¿Cómo le van a hacer un avalúo?”, cuestionó con vehemencia.

Llamado al gobierno

Sosa hizo un llamado al presidente Asfura a informar a la población sobre “quiénes son los partícipes de este gran acto de corrupción” antes de consolidar una estrategia de subasta para la aeronave.

También afirmó que la empresa vinculada a la aeronave no entregó documentación original, lo que a su juicio refuerza las irregularidades del caso.

“Detectamos que el avión presidencial ya era un avión usado, con 3.500 horas de vuelo y violentando una normativa del Estado que no se pueden comprar bienes usados” reiteró el exempleado de gobierno.

El exdirector agregó que durante la anterior gestión el avión únicamente fue utilizado en procesos de repatriación para ciudadanos fallecidos.

No obstante, estimó que en los periodos que le precedieron habría sido utilizado con fines distintos a los institucionales, situación que calificó como cuestionable.

En ese mismo sentido, indicó que el caso ya está en el Ministerio Público con expediente completo y que puede ser verificado mediante mecanismos de acceso a la información pública. AD