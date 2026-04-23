Avión de LATAM choca a otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Buenos Aires

Buenos Aires – Un avión de la empresa LATAM chocó este jueves a otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, en un incidente que no provocó heridos pero que dejó fuera de servicio a la aeronave de la línea aérea de bandera argentina.

Un Boeing 767 de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta entre Buenos Aires y Santiago de Chile y estaba por despegar recibió en su estabilizador trasero derecho el impacto del ala de una aeronave de LATAM, que circulaba hacia otra posición.

Según informó Aerolíneas Argentinas en un comunicado, el hecho les provocó daños menores a ambos aparatos, aunque significativos como para suspender sus operaciones.

«Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos», aclaró el comunicado de Aerolíneas Argentinas.

Los pasajeros fueron reasignados a otro vuelo de la empresa argentina y a uno de la compañía Sky.

El comunicado precisó también que Aerolíneas Argentinas inició los trámites necesarios para exigir a LATAM el resarcimiento correspondiente por el episodio. JS