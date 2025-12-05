Industria avícola destaca alza y calidad de producción de huevos y pollo

Tegucigalpa– El sector avícola reporta un alza en la producción en huevo y pollo, según lo informado por el empresario de esta industria en el sector norte del país, Manuel Arriaga Yacamán.

Destacó que se ha producido el 100 % de lo que el país consume y el excedente se ha exportado. “Este año vamos a cerrar con más de 500 millones de libras de pollo producidas y más de 2 mil millones de huevos producidos y vendidos en el país”.

El empresario destacó que la industria nacional tiene un estatus sanitario destacado a nivel de Latinoamérica, donde solo Chile le iguala, “estamos libres de todas las enfermedades y eso nos ha potenciado para poder exportar a Estados Unidos y otros países de Centroamérica y del Caribe”. VC