Avanzan juicios políticos que avizoran se extenderán a diputados

Tegucigalpa – Los juicios políticos para funcionarios electorales continuaron este lunes 13.04.2026 con la comparecencia de uno de los cuatro convocados por el Congreso Nacional, mientras los restantes tres decidieron no acudir a la cita legislativa. Al par, miembros de la Cámara Legislativa prevén potenciales juicios contra al menos seis de sus compañeros quienes conformaron la comisión permanente que presuntamente se excedió en sus funciones, violando la Constitución hondureña.

– Se prevé la comparecencia de testigos en las próximas horas y seguidamente la decisión del pleno en torno a los cuatro procedimientos de juicio político.

– La no comparecencia de los enjuiciados políticos no significa la culminación del proceso, dijo la diputada Tania Pinto. Hay un plazo de hasta 30 días para que la comisión legislativa presente el informe ante el pleno.

El único que compareció en la jornada de audiencias fue el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, quien estuvo frente a la comisión legislativa por un espacio de un poco más de cinco horas.

De su lado, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, decidió no asistir y cumplió su amenaza de no hacerlo desde el primer momento que fue convocado por el Parlamento para que respondiera a las denuncias en su contra y que pusieron en peligro la democracia de Honduras.

A la par Marlon Ochoa tampoco compareció en una audiencia de querella formulada por su homóloga del CNE, Cossette López. En ese sentido, un juez ordenó en las últimas horas la publicación de edictos ante el desconocimiento del paradero del consejero Ochoa para que comparezca a la audiencia de conciliación por la querella interpuesta por su compañera de pleno.

Al respecto, la consejera Cossette López consideró que hay varios elementos para que el Ministerio Público interponga un requerimiento fiscal en contra de Marlon Ochoa ante los acontecimientos de la crisis en el proceso electoral 2025.

“Yo creo que sí hay algunos elementos que indican que él cometió delitos; al final la justicia humana no termina por resarcir el daño psicológico y todas las situaciones que uno haya atravesado”, remarcó.

En tanto, la misma conducta de no asistir a la comparecencia de la comisión legislativa fue copiada por los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía Estapé, quienes presentaron junto a Mario Morazán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pide la suspensión del acto reclamado.

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La etapa de investigación y defensa, como se le llama a esta etapa de comparecencias públicas, contó con la maratónica comparecencia de Mario Morazán ante los nueve diputados nombrados por el presidente del CN, Tomás Zambrano, para conocer la denuncia de juicio político.

El magistrado suspendido Mario Morazán.

Morazán culpa a Jorge Cálix

“La ley de juicio político es inconvencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que sea reformada esta ley”, se quejó Morazán ante la comisión especial.

Culpó a Jorge Cálix por el sometimiento a juicio político que es objeto por sus ejecutorias en el TJE.

Durante su defensa, el magistrado Morazán denunció colusión del magistrado presidente del TJE, Mario Flores, y su asistente Roberta Lara, de quien dijo fue también mano derecha de David Matamoros Watson y la que seguramente le hizo las preguntas al diputado Kilvett Bertrand, que es su yerno.

Morazán calificó de “una barbaridad” que sea sometido a juicio político y lo atribuyó a sus posturas sobre la inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho.

Citó que las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall se habían pronunciado sobre la no inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho.

Morazán indicó que en la resolución de sus compañeros del TJE deciden la inscripción de Cálix y alegan que existió “inasistencia injustificada” cuando ni siquiera fue convocado a pleno porque lo que hubo fue una disposición “ilegal e indebida”.

Alegó que nunca supo que la ahora extinta magistrada Suyapa Barahona padecía de una enfermedad terminal. Adicionó que se enteró que su homóloga estaba enferma por Jorge Cálix, quien declaró que “la magistrada en cualquier momento se moría, la instrumentalizaron”, señaló.

“Todas mis actuaciones han sido apegadas a derecho”, reiteró Morazán y se jactó que como fiscal de carrera del Ministerio Público conoce las leyes de Honduras.

El funcionario suspendido alardeó la portación en su solapa de un pin en reconocimiento que le otorgó la presidenta Xiomara Castro por haberse opuesto a los hechos políticos de 2009 que culminaron con el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya.

“Este no es un juicio político, este es un juicio politizado”, expresó y advirtió que la historia lo absolverá al igual que instancias internacionales que le darán la razón a sus actuaciones como magistrado del TJE.

Mario Morazán es el segundo funcionario que se somete al juicio político ante una comisión especial en la actual gestión legislativa, luego que lo hiciera primeramente el Fiscal General Johel Zelaya, destituido del cargo por recomendación del pleno del CN.

Tania Pinto, presidenta de la comisión legislativa.

Juicio sigue con testigos

La presidenta de la comisión especial, Tania Pinto, aseguró que el proceso de juicio político continuará con la comparecencia de testigos previsto para este martes, aunque dejó claro que tienen 30 días para presentar el informe al pleno del CN sobre los cuatro procedimientos incoados a igual cantidad de funcionarios de entes electorales.

Esclareció que la no comparecencia de los enjuiciados políticos no significa la culminación del proceso. Hay etapas que se deben agotar para garantizar el respeto al debido proceso.

Garantizó que se seguirán los procedimientos que establece la Ley de Juicio Político vigente desde 2013.

El abogado Juan Carlos Barrientos.

Juicio político no es un proceso jurídico

El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, explicó que el juicio político en Honduras “no es un proceso jurídico como los que se desarrollan en los tribunales”, sino un mecanismo de carácter político cuyo objetivo principal es la destitución de funcionarios nombrados por el Congreso Nacional.

El experto pidió a la población no confundir esta figura ya que el juicio político es de carácter político y no jurídico.

Esta figura “no se basa en la valoración estricta de pruebas como en un juicio penal”, sino en la existencia de causales y, sobre todo, en la obtención de los votos necesarios para su aprobación, acotó.

En ese orden, dijo que la comparecencia de los señalados no es obligatoria, aunque advirtió que no acudir implica renunciar a presentar descargos.

El jurista indicó que el proceso responde más a decisiones políticas que jurídicas.

La excongresista Fátima Mena.

Juicios están bien sustentados

En el marco del inicio de las audiencias de descargo en el Congreso Nacional, la exdiputada Fátima Mena se pronunció sobre el juicio político que enfrentan funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Subrayó que estas acciones no responden a una persecución política, sino a la necesidad de proteger la institucionalidad del país.

Mena fue contundente al señalar que diversos funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre), priorizaron sus intereses partidarios por encima de sus responsabilidades legales.

“Muchos de sus altos dirigentes y funcionarios (de Libre), se comportaron más como militantes de un partido y no como titulares de instituciones; eso los llevó a acciones claramente cuestionadas que provocaron pronunciamientos tanto nacionales como internacionales”.

Para la exparlamentaria, es imperativo que el proceso se maneje bajo criterios estrictamente legales y técnicos. Según su criterio, las denuncias están debidamente sustentadas, pero el cumplimiento del procedimiento adecuado es lo que garantizará que no existan dudas sobre la transparencia del juicio.

El objetivo del juicio político debe ir encaminado a evitar que estos hechos se repitan en el futuro y así poder salvaguardar la integridad de los procesos electorales y la institucionalidad. PD