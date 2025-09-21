“Avanzamos firmes hacia la meta”, dice presidenta del CNE al informar sobre avances cronograma electoral

Tegucigalpa – “Avanzamos firmes hacia la meta”, señaló hoy la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, al informar sobre algunos avances del cronograma electoral.

Hall informó que esta semana se aprobaron en el pleno del CNE 29 solicitudes de observación electoral.

Construyendo una institución de puertas abiertas, al pueblo hondureño le informo sobre algunos progresos de la semana.

Avanzamos firmes hacia la meta: ¡Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!



En ese contexto se aprobaron las invitaciones de observaciones internacionales. También se realizó la recepción de ofertas para la impresión de actas, papeletas y otros documentos electorales.

Se realizó la firma de contrato de auditoría externa y TREP, dijo la consejera al tiempo que notificó que se realizó la actualización de la división política geográfica electoral.

Construyendo una institución de puertas abiertas, al pueblo hondureño le informo sobre algunos progresos de la semana. Avanzamos firmes hacia la meta: ¡Elecciones Generales limpias, transparentes y confiables!, escribió en sus redes sociales la consejera presidenta. (RO)