Avanza proyecto de transporte en el Valle de Sula

Tegucigalpa – El comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona dijo este lunes que el proyecto de transporte en el Valle de Sula tiene un costo de 127 millones de dólares.

Esta inversión será realizada por el sector transporte urbano, “el 98 % de los transportistas crearon una sola empresa de transporte, un solo sistema integral de transporte con tecnología”.

El funcionario detalló que el proyecto implica que van a salir de circulación cerca de mil 400 microbuses y van a entrar cerca de 600 unidades nuevas de tres tamaños, de 150, 100 y 40 pasajeros.

Explicó que el sistema funcionará como uno solo, con tecnología, recaudo electrónico, con diferentes medios de pago como tarjetas de crédito y débito, o tarjeta exclusiva de transporte o bien con la lectura de un código QR.Barahona mencionó que en la actualidad la Corporación Andina de Fomento (CAF) está revisando el proyecto para que se le puedan prestar hasta 70 millones de dólares al consorcio de transportistas, mientras que ellos pondrán 15 millones y los restantes 43 millones la podrá un banco local, que según el funcionario ya hizo todas las revisiones. VC