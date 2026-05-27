Avanza limpieza en Mercado Galindo tras incendio, comerciantes demuestran resiliencia y siguen adelante

Tegucigalpa – Tras el voraz incendio que la madrugada del día martes arrasó con más de 35 puestos en el mercado Galindo de Comayagüela, los locatarios han comenzado las labores de limpieza y rescate de lo poco que quedó en pie, mientras buscan alternativas de financiamiento para reconstruir sus negocios.

Entre cenizas, estructuras dañadas y pérdidas que superan miles de lempiras por comerciante, la esperanza no se ha apagado. Desde tempranas horas, varios vendedores han regresado al lugar para recuperar mercancía y reorganizar lo que pueden, con la intención de volver a vender lo antes posible.

“La vida es lo más importante, lo demás es material (…), hay que seguir adelante con la ayuda de Dios”, expresó mientras retiraba parte de su mercadería.

Otros locatarios coinciden en que, pese al golpe económico, la necesidad de salir adelante los impulsa a empezar desde cero.

Doña María Luisa Benítez, otra de las comerciantes perjudicadas, relató que perdió alrededor de 200 mil lempiras en medicamentos y la estructura de su puesto, construido recientemente. “Empezar de nuevo, volver a trabajar, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó, mientras espera acceso a créditos para reconstruir su negocio.

Las autoridades municipales han llegado a la zona para supervisar los trabajos de limpieza, aunque aún no han detallado las medidas de apoyo concretas para los afectados. Mientras tanto, la Policía Municipal mantiene el resguardo del área y la limpieza continúa en proceso.

A pesar del panorama desolador, en el mercado Galindo predomina una actitud de solidaridad y resiliencia. Con esfuerzo, fe y determinación, los comerciantes aseguran que volverán a levantar sus puestos y reactivar la economía del sector.LB