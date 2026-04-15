Avanza juicio contra estadounidense Gilbert Reyes por femicidio agravado y doble asesinato

Roatán. – El juicio oral y público contra el ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, acusado de femicidio agravado y dos delitos de asesinato, avanza bajo la conducción del tribunal competente, desarrollándose el proceso con la participación virtual del imputado desde el centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, por razones de seguridad.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando las víctimas Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron reportadas como desaparecidas en la isla de Roatán. Días después, sus cuerpos fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo en una propiedad privada en el sector de French Key, generando conmoción en la población. Las investigaciones del Ministerio Público identificaron a Gilbert Reyes como principal sospechoso, estableciendo su presunta vinculación con el crimen.

Tras lo ocurrido, el acusado abandonó el país con destino a los Estados Unidos; sin embargo, posteriormente fue localizado y capturado en República Dominicana, en atención a una orden de captura internacional. Luego de los trámites correspondientes, fue extraditado a Honduras para enfrentar la justicia.

En cuanto al desarrollo del juicio, la jornada inicial presentó un leve retraso; sin embargo, una vez resuelta la presencia del traductor requerido, se dio inicio a la audiencia, durante la cual se evacuó la declaración de un perito y el testimonio de la madre de una de las jóvenes fallecidas, aportando elementos relevantes para el proceso.

Asimismo, en la continuación del juicio se procedió con la evacuación de dos testigos y un perito adicional, concluyendo la jornada aproximadamente a las 4:30 de la tarde. El desarrollo del proceso se llevará a cabo de manera continua en los días subsiguientes, con la comparecencia de más testigos propuestos por las partes.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del imputado en los delitos de femicidio agravado y asesinato. IR