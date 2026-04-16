Avanza en 40 % ejecución del libramiento Anillo Periférico-CA5 Sur

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) continúa impulsando obras clave para modernizar la red vial del país. Entre ellas destaca el libramiento Anillo Periférico – CA-5 Sur (Salida al sur), que ya registra un avance de 40 por ciento físico y representa una de las soluciones más importantes para la movilidad en la capital.

La moderna vía tendrá una longitud de 8.16 kilómetros, con cuatro carriles y posibilidad de ampliación a seis, conectando el Anillo Periférico con la carretera CA-5 hacia Choluteca, reduciendo significativamente la congestión vehicular en uno de los puntos más transitados del Distrito Central.

La obra incluye intercambiadores en La Cañada y El Tizatillo, un túnel hacia Altos de Santa Rosa, sistemas de drenaje, pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias para garantizar una carretera moderna, segura y eficiente.

Este proyecto, cuya estructuración y financiamiento se gestionó en el gobierno del 2018, hoy avanza con ejecución visible y resultados concretos para la población.

Además del impacto en movilidad, la construcción ya genera más de 500 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y beneficiando a más de 2.3 millones de hondureños. JS