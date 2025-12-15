Avanza el primer escrutinio con 99.80 % de las actas

Tegucigalpa – El escrutinio especial para contar las actas que conforman el 0.60 % y que aún estaban pendientes son escrutadas en un conteo especial que se realiza de forma simultánea, y con amplia observación en una jornada organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a los múltiples obstáculos y amenazas que han sufrido las consejeras que componen ese órgano: Ana Paola Hall y Cossette López.

El conteo inició a las 4.00 de la tarde de este domingo y hasta este momento se han contabilizado 19 mil 129 de 19 mil 167 actas, quedando pendientes 38 actas. Sin embargo, esta cantidad restante de urnas pasarán por un proceso especial porque no se encuentra el acta, por lo que se abrirá la maleta y se contarán voto por voto.

El candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional suma el 40.54 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39.19 %, con el 99.80 % de las actas escrutadas, lo que representa un margen de 43,184 votos, según datos publicados por el CNE en su página web.

Asimismo, la consejera presidenta Ana Paola Hall informó que el pleno decidió la tarde este domingo iniciar el escrutinio especial de oficio con 1 mil 081 maletas del nivel electivo presidencial, la funcionaria agregó que no son las únicas maletas electorales que van a ir a escrutinio especial en ese nivel electivo.

Recordó que el plazo para la presentación de solicitudes para escrutinios especiales vence este lunes y que aún están pendiente los análisis que corresponden en base a ley y con base a las impugnaciones presentadas.

La mas alta funcionaria electoral hondureña volvió a poner énfasis en las desinformaciones y ataques que sufren tanto ella y su colega Cossette López a sabiendas de los que las amenazas significan para el país.

Cuestionó la desinformación e indicó que esas campañas y las verdades a medias que se comunican afectan la democracia hondureña. PD