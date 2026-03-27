Avanza construcción de puente sobre la CA-6 que conectará Tegucigalpa y Danlí

Tegucigalpa – Ya hay avances en la construcción de un moderno puente vehicular sobre la carretera nacional CA-6, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad entre Tegucigalpa y Danlí, detallaron autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Actualmente, el proyecto registra un avance del 33%, concentrándose en la cimentación profunda de sus estructuras principales y en obras complementarias para el manejo de aguas lluvias, lo que garantizará su estabilidad a largo plazo.

Según detalles del proyecto en este se contempla la edificación de un puente de 140 metros de longitud, con una estructura de alta resistencia basada en concreto reforzado y un sistema de cables, diseñado para ofrecer mayor seguridad vial y durabilidad.

Además, incluye la construcción de rampas de acceso, obras de drenaje y caminos complementarios que optimizarán significativamente las condiciones de tránsito en la zona.

Según las autoridades, más de 2.3 millones de personas serán beneficiadas de manera directa, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. De forma indirecta, se estima que alrededor de 8 millones de hondureños se verán favorecidos gracias a la mejora en el transporte de bienes, servicios y comercio a lo largo del Corredor Oriente.

Asimismo, la obra representa una oportunidad para dinamizar la economía local, con la generación de 167 empleos directos y 83 indirectos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias en la región.

La construcción inició el 1 de abril de 2025 y se prevé que finalice el 1 de julio de 2027. Una vez concluido, este puente permitirá reducir los tiempos de traslado, fortalecer la seguridad vial y potenciar el desarrollo económico en la zona oriental del país. LB