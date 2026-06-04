Avanza certificación y depuración de personal que formaran la DAET,  tras cierre de DIPAMPCO

Tegucigalpa- El comisionado de policía Jorge Daniel Molina informó que ya se muestran avances en la transición institucional de la Dirección Antiextorsión y Terrorismo (DAET), con la certificación de los primeros 38 efectivos policiales tras la evaluación de decenas de miembros del cuerpo policial.

Los funcionarios aprobados, quienes pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), pasarán a formar parte de la nueva estructura.

Como parte del mismo proceso, el titular detalló que 187 elementos fueron puestos a disposición del área de Recursos Humanos tras no aprobar el proceso de selección.

“Las pruebas de confianza son la certificación, es una prueba conjunta. Nosotros ponemos a disposición este personal y Recursos Humanos toma las decisiones que corresponde”, señaló.

Molina enfatizó que el proceso no debe interpretarse como una estigmatización de los agentes evaluados, ya que la idoneidad necesaria para pertenecer a la DAET es estricta.

“Idoneidad es, por ejemplo, una persona que no sea puntual, que no ejecute bien su trabajo o que no sea responsable. Esos casos pueden ser reubicados en otras asignaciones”, explicó.

El comisionado indicó que el proceso de evaluación avanza con entre 60 y 80 efectivos diarios y que se espera completar la revisión de aproximadamente 780 agentes.

Sobre la posibilidad de una depuración masiva, Molina concluyó que los resultados se determinarán conforme avance el proceso. AD