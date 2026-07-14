Avalancha de cuestionamientos al puente Papa Francisco por fisuras y calidad de materiales

Tegucigalpa – En las últimas horas ha surgido cuestionamientos por la calidad de la construcción del puente Papa Francisco tras mostrar señales de fragilidad en su estructura tras la aparición de supuestas fisuras.

– Este puente ya había sido criticado por que presentaba fisuras en su infraestructura.

Localizado en el Anillo Periférico, cerca de la salida de la ciudad de Tegucigalpa hacia el sector Mateo, este puente fue una de las grandes ambiciones y promesas que hizo la administración de Jorge Aldana.

Se ha divulgado un video en las redes sociales que muestra como un ciudadano retira parte de la orilla del puente con la mano, evidenciando la fragilidad y la débil calidad de los materiales utilizados.

Inclusive se ha cuestionado si el material del puente es a base de durapack.

Hasta el momento, no opera el puente Papa Francisco en la actualidad, según las declaraciones del alcalde Juan Diego Zelaya, entraría en operación en octubre del presente año. AG