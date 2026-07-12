Autosecuestros, un delito para obtener dinero fácil que está  en crecimiento en Honduras

Tegucigalpa – Los autosecuestros son un delito, que en su mayoría de casos se planifica para obtener dinero fácil, que está en crecimiento en Honduras.

En lo que va de 2026 la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha atendido ocho casos de autosecuestros o secuestros fingidos en el territorio nacional.

La mayoría de estos hechos fueron planificados para obtener dinero de familiares y solventar deudas o problemas económicos.

(LEER): Capturan a ingeniero que fingió su secuestro para no estar con su esposa a quien exigió L.40 mil

Las investigaciones reflejan que la mayoría de los involucrados tienen edades que oscilan entre los 20 y 40 años de edad.

No obstante, también se han registrado dos casos en los que participaron menores de edad.

Las anteriores cifras revelan que este delito está en crecimiento en el país centroamericano.

Sin embargo, las autoridades policiales han anunciado que cuentan con protocolos para identificar este delito.

Entre los casos destaca el de un ingeniero que fingió su secuestro para no estar con su esposa a quien exigió 40 mil lempiras.