Autorizan aumento temporal de L. 5 en taxis colectivos por alza en combustibles

Tegucigalpa- El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) anunció un ajuste temporal de cinco lempiras en la tarifa del servicio de taxis colectivos, como medida para contrarrestar el impacto de las constantes alzas en los precios de los combustibles.

-La disposición entrará en vigencia a partir del lunes 27 de abril de 2026.

Según informó la institución, en comunicado escrito la decisión fue adoptada tras mesas técnicas de trabajo y diálogo con representantes del sector, ante el incremento sostenido en los costos de operación que afecta directamente la sostenibilidad del servicio de transporte público.

El IHTT detalló que este ajuste tiene carácter provisional y estará sujeto a la estabilización de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, con el objetivo de mantener un equilibrio entre la viabilidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

Asimismo, se indica que se implementará un mecanismo de fiscalización a través de la Inspectoría General, para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar cobros indebidos, advirtiendo que habrá sanciones para quienes no respeten la tarifa autorizada.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), Danilo Flores, aseguró que existe un compromiso firmado con las autoridades en el que se establece que el incremento es temporal, y que una vez disminuyan los precios de los combustibles, la tarifa regresará a su valor anterior de 20 lempiras.LB