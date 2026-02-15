Autoridades venezolanas incautan 590 kilos de drogas en regiones fronterizas con Colombia

Caracas.- Autoridades policiales y militares de Venezuela incautaron 590,21 kilos de drogas en dos operativos distintos en los estados occidentales de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, informó este domingo la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

En Táchira, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incautaron 24 sacos con un total de 567 kilogramos, entre cocaína y marihuana.

La droga era transportada en un vehículo, cuyo conductor chocó con un camión cuando intentaba huir de un control policial y fue detenido.

En Zulia, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron 23,21 kilos de cocaína, en un operativo durante el que fueron detenidas dos personas.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que su país es el más seguro de América, con «menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes».

El pasado jueves comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228.028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que comenzaron este sábado y concluirán el martes, según Cabello.

Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios, dijeron entonces las autoridades.

El Gobierno venezolano mantiene operativos permanentes en distintas zonas del país, especialmente en las regiones fronterizas, contra el tráfico de drogas, y se incrementaron tras el despliegue militar que Estados Unidos ordenó en agosto pasado en aguas del mar Caribe próximas a las de Venezuela.

