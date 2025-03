Autoridades Sanitarias alertan circulación comunitaria de mosca del Gusano Barrenador en Tegucigalpa

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad de Vigilancia de Salud, Lorenzo Pavón, se refirió al nuevo caso de gusano barrenador en humanos en Tegucigalpa, calificándolo como «atípico», ya que el paciente no tiene nexo epidemiológico con el ganado, no es agricultor y no ha salido de la capital ni visitados departamentos con registros de la plaga en animales.

«Este caso nos indica que la mosca ya circula en la ciudad, lo que sugiere que la infestación se ha vuelto más comunitaria», advirtió Pavón. Hasta ahora, se han confirmado cinco casos en humanos, mientras que en animales el parásito ha sido detectado en 17 de los 18 departamentos.

Los departamentos que presentan la mayor cantidad de casos son Choluteca, Olancho y El Paraíso, en ese sentido, el llamado es a particularmente a los ganaderos para mantener todas las medidas de prevención.

Sobre el estado de salud de los pacientes, Pavón detalló que tres se encuentran en fase de recuperación, mientras que los últimos dos aún presentan síntomas y siguen en convalecencia. «Se les está brindando antibióticos y la atención necesaria para su recuperación», aseguró.

Las autoridades sanitarias han intensificado la vigilancia epidemiológica y el control de vectores en Tegucigalpa y en todo el país para evitar más contagios y llaman a la población a estar alertas y mantener medidas preventivas sobre todo en el caso de tener heridas abiertas. LB