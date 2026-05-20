Autoridades retiran de forma preventiva 70 mil dosis de vacuna hexavalente tras muerte de tres bebés

Tegucigalpa – Las autoridades sanitarias de Honduras anunciaron el retiro preventivo de aproximadamente 70 mil dosis de la vacuna hexavalente, como parte de un proceso de investigación tras la muerte de tres bebés que habían sido inmunizados recientemente.

De acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la medida se limita únicamente a los lotes identificados como 036040, los cuales están directamente vinculados con los casos en estudio. Las autoridades aclararon que el resto de las vacunas continúa disponible y que no se ha detectado, hasta el momento, ningún problema en su almacenamiento o manejo.

“Se retiraron como parte del proceso de investigación de los eventos que se han presentado. La vacuna sigue disponible en otros lotes y no se ha demostrado ninguna falla en la cadena de frío o en su conservación”, explicó Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Las dosis cuestionadas comenzaron a aplicarse en enero de este año y permanecerán fuera de circulación hasta que Medicina Forense concluya las autopsias que permitan determinar con precisión la causa de muerte de las menores. Paralelamente, se desarrolla una investigación epidemiológica y clínica que abarca el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución del fármaco.

Los tres casos corresponden a niñas que fallecieron en abril en La Ceiba, Choluteca y el Distrito Central. Según reportes de sus familiares, las menores murieron horas después de recibir la tercera dosis de la vacuna, aplicada conforme al esquema nacional a los seis meses de edad.

Ante la preocupación generada, especialistas han hecho un llamado a la población a mantener la calma y confiar en el proceso científico antes de sacar conclusiones. “Debemos ser prudentes antes de atribuir estas muertes a la vacunación. Es importante esperar los resultados de Medicina Forense”, señaló el científico Marco Tulio Medina.

Asimismo, recordó que organismos internacionales han reiterado la seguridad de las vacunas, especialmente en un contexto donde Honduras enfrenta enfermedades emergentes y reemergentes como el sarampión y la tosferina.

Expertos también consideran acertada la decisión de retirar temporalmente los lotes, al tiempo que sugieren incluir a los fabricantes en la investigación para determinar posibles responsabilidades en caso de confirmarse alguna irregularidad.

“Si se identifica un problema en la fabricación, deberán deducirse las responsabilidades correspondientes, pero no debemos adelantarnos. Lo importante es salvaguardar la salud de la población, especialmente de los niños”, expresó el galeno Carlos Henríquez.

Las autoridades reiteraron que la medida es preventiva y forma parte de los protocolos de seguridad sanitaria mientras se esclarecen los hechos. JS