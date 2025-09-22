Autoridades retienen 73 mil libras de medusa que ciudadano chino intentó sacar de Honduras

Tegucigalpa – Retenidas permanecen las 73 mil libras de medusa que las autoridades hondureñas evitaron que un ciudadano chino sacara del país el pasado sábado.

La Fiscalía del Medio Ambiente de la regional Litoral Atlántico en La Ceiba, en respuesta a información proporcionada por la Policía de Fronteras, ejecutó el pasado sábado una inspección en el muelle de cabotaje de La Ceiba.

La acción se realizó en conjunto con personal de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), a dos contenedores procedentes de Gracias a Dios.

En la revisión se confirmó que transportaban producto marino denominado medusa, con un total de 73 mil 560 libras distribuidas en ambos contenedores.

El cargamento quedó retenido debido a que los permisos de transporte y comercialización se encontraban vencidos.

El producto quedó bajo custodia de esa institución en La Ceiba, en espera de un informe que determine si procede sanción administrativa o devolución. (RO)