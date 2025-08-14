Autoridades reportan una disminución del 09% casos COVID en SPS

Tegucigalpa – El jefe de redes integradas de salud de la región metropolitana de San Pedro Sula, doctor Wilmer Euceda, informó hoy que en la última semana se reportó una disminución del 09 % en los casos COVID-19.

En el contexto de la marcha de la iglesias por la paz y la democracia, lo anterior se traduce en una buena noticia para quienes participaran en el ejercicio democrático.

No obstante, el galeno exhortó a mantener las medidas de prevención como el uso de mascarilla y procurar el distanciamiento físico .

el uso correcto de la mascarilla en aeropuertos, puestos fronterizos, cines, gimnasios, centros comerciales, supermercados, iglesias, centros educativos públicos y privados de todos los niveles, instituciones gubernamentales centralizadas y descentralizadas, públicas y privadas, así como para empleados y usuarios del sistema bancario, fábricas, maquilas, sistema de transporte público y privado, entre otros.

Mantener el distanciamiento físico de por lo menos un punto cinco metros (1.5 mts), cuando se trate de espacios cerrados, abarrotados y con poca ventilación.

En caso de presentar síntomas y signos respiratorios, acudir al establecimiento de Salud más cercano a su domicilio, donde se le indicará el tratamiento respectivo, son las principales recomendaciones de la Secretaría de Salud.

Este sábado se prevé una manifestación masiva en las distintas ciudades y departamentos del país, por lo que, se exhortó a cuidar las medidas preventivas. (RO)