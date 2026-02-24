Autoridades reportan fuga de 23 presos en Puerto Vallarta tras operativo contra El Mencho

Ciudad de México – Un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, facilitó la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes autoridades estatales.

La evasión ocurrió este domingo, en medio de la ola de violencia desatada, tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó en una rueda de prensa que el ataque se perpetró desde el exterior de la cárcel y derivó en una fuga masiva, por lo que se activaron alertas en otros estados y operativos para recapturar a los evadidos.

«La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura», detalló Hernández

Según el funcionario, el grupo armado disparó contra las instalaciones y derribó un portón con un vehículo, lo que abrió el acceso y permitió la fuga de los internos, además de causar la muerte de un guardia.

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra Oseguera.

En ese balance, el Gobierno federal reportó víctimas y enfrentamientos en la región, mientras autoridades estatales aseguraron que se mantenían despliegues para recuperar el control y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha difundido oficialmente la lista de identidades de las 23 personas fugadas en los reportes consultados.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización y captura, además de reforzar la seguridad penitenciaria tras el ataque. JS