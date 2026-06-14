Autoridades reportan cero homicidios durante el fin de semana en el departamento de Comayagua

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Policía No. 3 (UDEP-03), reportó cero homicidios en el departamento central de Comayagua.

No obstante, se registró la detención de 15 personas por la comisión de diversos delitos durante el fin de semana.

Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad por delitos relacionados con tráfico de drogas; así como cuatro personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, además de otros casos vinculados a tráfico ilícito de drogas, maltrato familiar agravado, tentativa de homicidio y delitos contra la mujer.

Entre los detenidos figuran dos menores de 16 y 17 años, originarios y residentes en Comayagua, por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas.

De igual forma, fueron detenidos tres ciudadanos de 43, 39 y 19 años, originarios y residentes en Comayagua, a quienes se le supone responsables del delito de maltrato familiar agravado, tras denuncias interpuestas por sus respectivas parejas.

Asimismo, se detuvo a tres personas de 42, 32 y 24 años, originarios de los municipios de Lajas y Comayagua, por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas. Durante su captura se les decomisaron varios envoltorios conteniendo supuesta marihuana, presuntamente destinados para su venta.

También fueron detenidas tres personas de 54, 43 y 39 años, originarios del municipio de San Luis, Comayagua, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En el operativo se les decomisó una pistola, un revólver y un fusil.

Todos los sospechosos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a ley. (RO)