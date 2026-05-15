Autoridades reportan 44 mil hectáreas de bosque afectadas por 683 incendios este 2026

Tegucigalpa – La subdirectora de Manejo y Desarrollo del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Estela Mejía, informó hoy que hasta la fecha se reportan cerca de 44 mil hectáreas de bosques afectadas por 683 incendios forestales reportados este 2026.

“Tenemos 683 incendios que hemos combatido con una afectación de casi 44 mil hectáreas de bosque”, expresó Mejía.

La funcionaria manifestó su preocupación ya que dijo se ha elevado el número de hectáreas de bosque afectadas.

Cabe señalar, que entre enero y abril de 2025 en Honduras se contabilizaron 20 mil 978 hectáreas de bosque afectadas por 568 incendios forestales.

La funcionaria recordó que los incendios forestales y la tala ilegal son delitos ambientales castigados por el Código Penal con penas de entre dos y 16 años de prisión.

En ese sentido, exhortó a la población a denunciar a quienes provocan estos daños, ya sea por quemas agrícolas, fogatas o acciones criminales.

En 2024, Honduras registró 3 mil 170 incendios que afectaron un total de 296 mil 789 hectáreas de bosque y vegetación, según cifras oficiales.

Entre las principales causas de los siniestros figuran las altas temperaturas, la quema agrícola sin control y la acción deliberada de personas.

Las autoridades estiman que el 84 % de los incendios son provocados por actividades humanas, muchas veces debido a la falta de supervisión en el uso del fuego, que fácilmente se extiende hacia zonas montañosas. (RO)