Autoridades prevén que la próxima semana algunos sectores del país experimentarán las primeras lluvias de la temporada

Tegucigalpa – Pese a una prolongada sequía que se ha extendido por casi un mes, las siguiente semana se podrían experimentar las primeras lluvias de la temporada, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Así lo indicó el pronosticador Jairo García quien dijo que observan condiciones nubladas para la siguiente semana.

Explicó que más nubes también provocará un descenso en las temperaturas en todo el país.

Lo anterior es una buena noticia para regiones como el sur o norte donde las temperaturas han superado los 40 grados en los últimos días, dijo.

Las primeras lluvias son favorables para la siembra y cosecha, razonó.

Sin embargo, los pronósticos de lluvia no son para todas las regiones del país, por lo que, el racionamiento de agua continuará, alertó.

Para el mes de junio Honduras prevé transitar otra temporada de sequía antes del inicio de la temporada de lluvias que se podría postergar hasta el fin de mes. (RO)