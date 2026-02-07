Autoridades prevén alto flujo migratorio en el Amatillo y Palmerola por concierto de Shakira en El Salvador

Tegucigalpa – La cantante Shakira iniciará una residencia de cinco conciertos consecutivos en El Salvador como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, por lo que las autoridades hondureñas prevén un alto flujo migratorio en las delegaciones fronterizas de El Amatillo y el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, realizó visita a la delegación de El Amatillo y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, con la finalidad de afianzar la labor que se desarrolla en los puntos fronterizos terrestre y aéreo, previo al aumento de viajeros que se espera para el fin de semana.

El incremento en el registro de salidas, que se ha contemplado con anticipación, surge ante el concierto que realizará la cantante colombiana Shakira en el país vecino El Salvador.

“En el Amatillo tenemos 36 estaciones listas para atender a todos los viajeros que saldrán en turismo hacia El Salvador. Las 85 personas que trabajan en este punto de control terrestre laboran en dos turnos, y se mantendrá esta modalidad hasta el lunes que concluirán los conciertos de la artista internacional”, dijo Cordero.

También anunció que se fortalecerán las acciones en la delegación terrestre de El Poy, ubicada en el sector de Ocotepeque, ya que desde este punto saldrán algunos compatriotas en especial los residentes en occidente y San Pedro Sula.

El funcionario, además informó que también visitó la delegación migratoria del Aeropuerto de Palmerola. Lo que se busca con las supervisiones en los puntos fronterizos es ofrecer procesos ágiles, una atención sostenida sin importar los horarios, y ofrecer un cálido servicio a los viajeros.