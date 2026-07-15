“Autoridades no están a tono de las circunstancias de la violencia en Honduras”: Codeh

Tegucigalpa – “Las autoridades no están a tono con las circunstancias de la violencia en Honduras”, dijo hoy Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh).

Prueba de ello es la aprobación de una amnistía para legalizar armas, dijo.

“El malo no va a legalizar armas, el que anda haciendo el mal y cometiendo sicariato no va a llegar a legalizar armas”, externó el defensor de derechos humanos.

“Aquí la justicia se acomoda dependiendo quien sea el hecho”, agregó en una crítica al sistema de justicia del país centroamericano.

Maldonado lamentó también que las autoridades no presten atención a la salud mental de la población.

En ese contexto, dijo que muchos hondureños sin trabajo, sin acceso a la educación, salud y seguridad caminan frustrados y están propensos a cometer un crimen, refirió.

El presidente del Codeh, exhortó a las autoridades a prestar atención a temas como la salud mental y la administración de recursos públicos como la Tasa de Seguridad.

Estar a tono, incluso pasa porque los policías tengan mejores salarios, reflexionó. (RO)